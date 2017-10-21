ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الثقافة يوجه بتشكيل لجنة لصيانة وترميم واعادة تأهيل المتاحف





وجه وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي، الهيئة العامة للاثار والمتاحف بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة مهند السياني لصيانة وترميم واعادة تأهيل المتاحف في صنعاء تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمتحف الموروث الشعبي بصنعاء حيث أطلع على الاضرار التي لحقت به جراء العدوان السعودي على اليمن وعلى الحالة الراهنة للمتحف نتيجة إغلاقه خلال الفترة الماضية بسبب العدوان وعدم توفر موازنة تشغيلية تكفل النظافة والصيانة والترميم الأمر الذي أدى إلى تضرر وتلف بعض المقتنيات التراثية للمتحف.



واستمع الوزير من رئيس الهيئة مهند السياني ومديرة المتحف جميلة الديلي إلى شرح عن اقسام المتحف واهم الاحتياجات العاجلة لصيانته وترميمه.

سبأ [21/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ :سبأ