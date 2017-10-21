ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:48:01م
الرئيس الصماد يترأس اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية (مكتمل)
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية تحت شعار " أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين ممثلي وزارة المالية ومختصي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أجل حماية المال العام والوقاي
مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها زادت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس رابطة مرضى السرطان
رئيس الوزراء يلتقي لجنة إعداد تقرير الأداء الحكومي للفترة يناير– يونيو 2017م
مؤسسة الجمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة الجمهورية
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
وزير الثقافة يوجه بتشكيل لجنة لصيانة وترميم واعادة تأهيل المتاحف
[21/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ :


وجه وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي، الهيئة العامة للاثار والمتاحف بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة مهند السياني لصيانة وترميم واعادة تأهيل المتاحف في صنعاء تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمتحف الموروث الشعبي بصنعاء حيث أطلع على الاضرار التي لحقت به جراء العدوان السعودي على اليمن وعلى الحالة الراهنة للمتحف نتيجة إغلاقه خلال الفترة الماضية بسبب العدوان وعدم توفر موازنة تشغيلية تكفل النظافة والصيانة والترميم الأمر الذي أدى إلى تضرر وتلف بعض المقتنيات التراثية للمتحف.

واستمع الوزير من رئيس الهيئة مهند السياني ومديرة المتحف جميلة الديلي إلى شرح عن اقسام المتحف واهم الاحتياجات العاجلة لصيانته وترميمه.

سبأ
  المزيد من (ثقافة)
اختتام ورشة رسم حر للأطفال بصنعاء
كتابان عن التجربة النقدية للمقالح والخطاب النقدي بالرسائل الجامعية للدكتور الحصماني
الجزائر تفتح الباب لتأسيس 7 قنوات تلفزيونية خاصة
اختفاء تمثالي الأخوين (فليني) الشهيرين من موقع أثري في ليبيا
أفلام تونسية تحصد جوائز في مهرجان (مالمو) للسينما بالسويد
فوز منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام
فوز الروائي البريطاني كازو إيشيجورو بجائزة نوبل للآداب
40بالمائة من حالات الإصابة بالسرطان تعود إلى السمنة
فوز 3 أمريكيين بجائزة نوبل في الفيزياء للعام الجاري
التوصل الى بروتين طبيعي بالجسم يعزز من صحة العين/ دراسة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
[21/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
[21/أكتوبر/2017]
ثمان غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
شهيد وجريح في ثلاث غارات لطيران العدوان بحجة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد طفلين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بتعز
[20/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by