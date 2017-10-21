محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية بمدينة صعدة صعدة - سبأ:

ناقش اجتماع برئاسة محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم الآلية الكفيلة بالحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية بمدينة صعدة .



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام الآثار والمتاحف عبد الله حسين ناصر ومدير عام الحفاظ على المدن التاريخية عبده حسن جتوم ومدير عام مكتب الأوقاف بالمحافظة لطف العواوي الحلول والمعالجات اللازمة للبناء العشوائي المخالف للنمط المعماري للمدينة القديمة خصوصا مع العدوان السعودي الأمريكي الذي دمر جزء من مبانيها .



واستمع إلى تقرير عن أعمال اللجنة المكلفة برئاسة وكيل المحافظة محمد حسين مجد الدين بدراسة مشروع توسعة مرافق جامع الإمام الهادي ، والمقترحات والاحتياجات اللازمة لبدء المشروع .



وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة أكد المحافظ عوض أهمية تضافر الجهود والتعاون للحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية لمدينة صعدة وحمايتها من أي أخطار تهدد موروثها الحضاري .. داعياً جميع السكان بمدينة صعدة إلى التعاون مع السلطة المحلية وأجهزتها لحماية المعالم التاريخية للمدينة .







سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ