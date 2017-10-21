محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة خطة مجلس الترويج السياحي بإب إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع فريق مجلس الترويج السياحي الذي يزور المحافظة حاليا برئاسة مدير الدراسات والإستثمار بالمجلس المهندس سامي جحاف، آلية تنفيذ مشاريع سياحية إستثمارية بالمحافظة.



واستعرض اللقاء بحضور مدير مكتب السياحة بإب الدكتور أمين جزيلان الإجراءات الخاصة بعمل دراسات لبعض المواقع السياحية والأثرية في المحافظة المزمع تنفيذ مشاريع سياحية إستثمارية فيها.



وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لعقد لقاء تشاوري سياحي بإب بهدف تفعيل وتنشيط السياحة بالمحافظة التي تزخر بكثير من الأماكن الأثرية والتاريخية والمتنفسات السياحية.



وشدد المحافظ صلاح على ضرورة البدء في تنفيذ دراسات خاصة بالمشاريع السياحية وإستكمالها في أقرب وقت ليتم العمل بها وتنفيذها بما يخدم السياحة بالمحافطة .. مؤكدا إهتمام قيادة المحافظة بالقطاع السياحي وتشجيع الإستثمار فيه.



وأشار إلى أهمية الإعداد الإيجابي لعقد لقاء تشاوري سياحي بإب للخروج بتوصيات تخدم القطاع السياحي بالمحافظة.

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ