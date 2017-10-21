محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التحضيرات لتنفيذ حملة التحصين بمحافظة صعدة صعدة ـ سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض التحضيرات الجارية لتنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال والمسح الخاص بسوء التغذية والأمراض المزمنة .



وتطرق الاجتماع إلى أوضاع القطاع الصحي في ظل العدوان السعودي الأمريكي الغاشم الذي استهدف مقرات التحصين في كافة المديريات ، فضلاً عن تدميره للطرقات التي تربط المديريات بعاصمة المحافظة وكذا شبكات الاتصالات الأمر الذي يشكل صعوبة في عملية التواصل مع الفرق الميدانية المنفذة للحملة والمسح .



وفي الاجتماع أكد المحافظ عوض أهمية تنفيذ الحملة وأعمال المسح وفقاً لما تقتضيه المرحلة وخصوصية المحافظة المنكوبة التي استهدف العدوان الهمجي كل مقدراتها ومقومات الحياة فيها بدون استثناء ومنها مقرات التحصين والمراكز والوحدات الصحية في مختلف المديريات ..



من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة عبد الإله العزي إلى أهمية تضافر الجهود في إنجاح الحملة والمسح والوصول إلى كافة المستهدفين .

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ