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تدشين توزيع مساعدات غذائية لـ63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
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تدشين توزيع مساعدات غذائية لـ63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
[21/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بأمانة العاصمة اليوم توزيع المساعدات الغذائية لـ 63 ألف و678 أسرة محتاجة ومتضررة ونازحة بمديريات السبعين والوحدة والصافية والتحرير ومعين ضمن مشروع الطوارئ.

وفي التدشين أوضح مشرف لجان التوزيع بالأمانة يحيى الهادي أن المشروع بدأ اليوم عملية صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 63 الف حالة من خلال 43 مركز توزيع بالمديريات الخمس المستهدفة بالأمانة بدعم من برنامج الأغذية العالمي.

وأشار إلى أن توزيع هذه المساعدات الغذائية يأتي ضمن مشروع الطوارئ وخطة المشروع لشهر أكتوبر الجاري ..مشيدا بتعاون السلطة المحلية بأمانة العاصمة.

وثمن دعم برنامج الأغذية العالمي في الجانب الإغاثي والإنساني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة مع زيادة الحالات المحتاجة للمساعدات الطارئة واستمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية..مؤكدا حرص مشروع التغذية المدرسية على إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها من جميع فئات وشرائح المجتمع.

سبأ
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