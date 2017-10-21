محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة إحتجاجية بمديرية بني سعد بالمحويت تندد بجرائم العدوان المحويت - سبأ:

نظم مكتب التربية بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.



واستنكر المشاركون في الوقفة التي تقدمها وكيل المحافظة العزي الشجاف ونائبي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة شرف عبد الرحمن ومحمد إبراهيم عباس، تنصل الأمم المتحدة عن القيام بواجبها في الضغط على التحالف السعودي لإيقاف العدوان ورفع الحصار.



وأشاروا إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب اليمني بصورة عامة والمعلمين والتربويين بوجه خاص جراء العدوان والحصار الذي تسبب في إنقطاع المرتبات .. مؤكدين ضرورة إستمرار الصمود في مواجهة العدوان والتغلب على التحديات التي فرضها.



وطالب بيان صادر عن الوقفة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الإضطلاع بالمسؤولية في إيقاف العدوان ورفع الحصار.



شارك في الوقفة مدير عام مديرية بني سعد علي الملحاني وأمين عام محلي المديرية محمد المأمون ومدراء فروع المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي ومسئولي مكتب التربية بالمديرية ومدراء المدارس والمعلمين .

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ