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آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:30:23م
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  اقتصاد
مسؤول عراقي: العراق يعرض شروطا لتطويرحقل مجنون النفطي
[21/أكتوبر/2017]
بغداد - سبأ:
 كشف مسؤول عراقي اليوم إن بلاده قد تعرض على شركتي شيفرون وتوتال شروطا لتطوير حقل مجنون النفطي تختلف عن الشروط التي كان يعرضها على شركة رويال داتش شل.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحفيين إن العراق سيطور حقل مجنون النفطي في جنوب العراق بموارده الخاصة إلى أن يتمكن من العثور على شريك أجنبي. وأضاف أنه لم يتم بعد اختيار شركة.

وكان اللعيبي قد قال في التاسع من أكتوبرإن شيفرون وتوتال من بين الشركات التي أبدت اهتماما لتطوير حقل مجنون الذي قالت شل إنها تريد الانسحاب منه بسبب تغييرات غير مقبولة في الشروط المالية.

سبأ
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