اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسؤول عراقي: العراق يعرض شروطا لتطويرحقل مجنون النفطي بغداد - سبأ:

كشف مسؤول عراقي اليوم إن بلاده قد تعرض على شركتي شيفرون وتوتال شروطا لتطوير حقل مجنون النفطي تختلف عن الشروط التي كان يعرضها على شركة رويال داتش شل.



وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحفيين إن العراق سيطور حقل مجنون النفطي في جنوب العراق بموارده الخاصة إلى أن يتمكن من العثور على شريك أجنبي. وأضاف أنه لم يتم بعد اختيار شركة.



وكان اللعيبي قد قال في التاسع من أكتوبرإن شيفرون وتوتال من بين الشركات التي أبدت اهتماما لتطوير حقل مجنون الذي قالت شل إنها تريد الانسحاب منه بسبب تغييرات غير مقبولة في الشروط المالية.

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ