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إختتام حملة النظافة العامة بمدينة ذمار وتكريم العمال المشاركين فيها
[21/أكتوبر/2017]
ذمار - سبأ:
 كرم محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم المشاركين في حملة النظافة العامة التي نفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، شملت جميع أحياء وحارات مدينة ذمار خلال الفترة 4-21 أكتوبر الجاري.

وخلال الإختتام أشاد المحافظ عباد بجهود عمال النظافة والمتطوعين خلال تنفيذهم أعمال وأنشطة حملة النظافة بمدينة ذمار .. مشددا على ضرورة الإستمرار في أعمال النظافة بشكل دائم والتعاون مع صندوق النظافة بما يضمن الحفاظ على نظافة المدينة.

وأكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على النظافة وتعاون كافة أبناء المجتمع وشرائحه لإبراز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة بإعتبار النظافة مسؤولية مجتمعية.

وثمن محافظ ذمار دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعدد من المكاتب الحكومية والمؤسسات الخدمية بذمار وفي مقدمتها صندوق النظافة والتحسين بتمويلها هذه الحملة وعدد من المشاريع الصحية والزراعية ومشاريع الإصحاح البيئي في المحافظة.

فيما أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان أنه تم خلال حملة النظافة العامة رفع أكثر من 10 آلاف و351 طن من القمامة ومخلفات البناء ونقل أكثر من ألف 851حمولة شاحنات نقل كبيرة إلى مقلب القمامة بعد أن تم جمعها من أحياء وشوارع مدينة ذمار المستهدفة في الحملة التي إستمرت16 يوما.

من جانبه أشار نائب مدير الصندوق ماجد التينة إلى أن حملة النظافة حققت أهدافها بإزالة أكوام القمامات المتراكمة في الأحياء والتجمعات السكانية، بالإضافة إلى مخلفات البناء من الطرقات والشوارع العامة في المدينة .

وبين أن صندوق النظافة والتحسين بذمار وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزع أكثر من 385 سلة غذائية وأخرى صحية تتضمن مستلزمات النظافة الشخصية لعمال النظافة المشاركين في الحملة تكريما لهم على ما بذلوه من جهود في تنفيذ الحملة .

بدوره أشار مدير الشؤون المالية في الصندوق إبراهيم المروني، إلى أن الصندوق يتبنى حاليا خطة للحفاظ على ما تم تحقيقه من النظافة العامة للأحياء والشوارع العامة بمدينة ذمار ويستعد حاليا لتوزيع أكثر من 130 برميل قمامة جديد تم تصنيعها لتغطية إحتياج الأحياء الجديدة وبعض الأحياء القديمة بمدينة ذمار بناء على مسوحات ميدانية.

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