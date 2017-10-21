محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة القضايا المتصلة بالحفاظ على اراضي وعقارات الدولة صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء بصنعاء ضم اليوم وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق والقائم بإعمال رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح القضايا المتصلة بالحفاظ على أراضي وعقارات الدولة.



وأكد اللقاء على اهمية الحفاظ الاراضي والعقارات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة وضرورة قيام الهيئة بإعداد الكشوفات المتضمنة البيانات والمعلومات المتعلقة بأراضي الدولة التي بحيازة وزارة الاشغال العامة والطرق وجميع المرافق التابعة لها في امانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية .



وتطرب اللقاء إلى الاجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على هذه الاراضي والمواقع وحمياتها وفق الانظمة والقوانين واللوائح في اراضي وعقارات الدولة.



وخلال اللقاء اكد وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق أهمية اللقاء الذي يأتي في اطار اهتمام القيادة السياسة بالحفاظ على اراضي وعقارات الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية وتحقيق التكامل فيما بينها للحفاظ عليها و حماية المال العام .



وأشار إلى ضرورة التسريع في اصلاح وصيانة المطبعة المركزية وكذا مطابع المخططات الخاصة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإعادة تأهيلها وصيانتها.



ووجه وزير الأشغال القطاعات المختصة بالوزارة بتجهيز الكشوفات والوثائق المتضمنة الأراضي التي بحيازة وزارة الاشغال العامة والطرق وجميع الجهات التابعة لها على مستوى الامانة ومحافظات الجمهورية.



من جهته ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح دور الوزارة في تحقيق الشراكة والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالحفاظ على اراضي وعقارات الدولة وحمايتها وتفعيل الشراكة لما فيه خدمة الصالح العام.



وأشار إلى أن الهيئة بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعداد المحاضر وتسليمها للوزارة فور استكمالها بشكلها النهائي.



بدوره أكد وكيل اول وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري أهمية الحفاظ على الاراضي والعقارات المملوكة الدولة وتوثيقها وحمايتها في ضوء الضوابط والأطر القانونية لما فيه تحقيق الصالح العام .



حضر اللقاء وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب يحي الحاكم ووكيل قطاع الشؤون المالية عبد الله ابو طالب ووكيل الهيئة لقطاع التخطيط مهندس يحيى نعمان ووكيل قطاع الاراضي عبد الصمد المرتضى والمدير التنفيذي لمؤسسة الطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين ومدير عام الاراضي قيس يعني ومدير عام العلاقات بالأراضي صادق المطري ونائب مدير عام الاستثمار بالأراضي علي المغربي.

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ