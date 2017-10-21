ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:30:23م
الرئيس الصماد يترأس اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية (مكتمل)
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية تحت شعار " أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين ممثلي وزارة المالية ومختصي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أجل حماية المال العام والوقاي
مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها زادت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
آخر الأخبار:
مناقشة آلية الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية بمدينة صعدة
مناقشة خطة مجلس الترويج السياحي بإب
مناقشة التحضيرات لتنفيذ حملة التحصين بمحافظة صعدة
تدشين توزيع مساعدات غذائية لـ63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة القضايا المتصلة بالحفاظ على اراضي وعقارات الدولة
[21/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش لقاء بصنعاء ضم اليوم وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق والقائم بإعمال رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح القضايا المتصلة بالحفاظ على أراضي وعقارات الدولة.

وأكد اللقاء على اهمية الحفاظ الاراضي والعقارات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة وضرورة قيام الهيئة بإعداد الكشوفات المتضمنة البيانات والمعلومات المتعلقة بأراضي الدولة التي بحيازة وزارة الاشغال العامة والطرق وجميع المرافق التابعة لها في امانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية .

وتطرب اللقاء إلى الاجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على هذه الاراضي والمواقع وحمياتها وفق الانظمة والقوانين واللوائح في اراضي وعقارات الدولة.

وخلال اللقاء اكد وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق أهمية اللقاء الذي يأتي في اطار اهتمام القيادة السياسة بالحفاظ على اراضي وعقارات الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية وتحقيق التكامل فيما بينها للحفاظ عليها و حماية المال العام .

وأشار إلى ضرورة التسريع في اصلاح وصيانة المطبعة المركزية وكذا مطابع المخططات الخاصة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإعادة تأهيلها وصيانتها.

ووجه وزير الأشغال القطاعات المختصة بالوزارة بتجهيز الكشوفات والوثائق المتضمنة الأراضي التي بحيازة وزارة الاشغال العامة والطرق وجميع الجهات التابعة لها على مستوى الامانة ومحافظات الجمهورية.

من جهته ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح دور الوزارة في تحقيق الشراكة والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالحفاظ على اراضي وعقارات الدولة وحمايتها وتفعيل الشراكة لما فيه خدمة الصالح العام.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعداد المحاضر وتسليمها للوزارة فور استكمالها بشكلها النهائي.

بدوره أكد وكيل اول وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري أهمية الحفاظ على الاراضي والعقارات المملوكة الدولة وتوثيقها وحمايتها في ضوء الضوابط والأطر القانونية لما فيه تحقيق الصالح العام .

حضر اللقاء وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب يحي الحاكم ووكيل قطاع الشؤون المالية عبد الله ابو طالب ووكيل الهيئة لقطاع التخطيط مهندس يحيى نعمان ووكيل قطاع الاراضي عبد الصمد المرتضى والمدير التنفيذي لمؤسسة الطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين ومدير عام الاراضي قيس يعني ومدير عام العلاقات بالأراضي صادق المطري ونائب مدير عام الاستثمار بالأراضي علي المغربي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية بمدينة صعدة
مناقشة خطة مجلس الترويج السياحي بإب
مناقشة التحضيرات لتنفيذ حملة التحصين بمحافظة صعدة
تدشين توزيع مساعدات غذائية لـ63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
وقفة إحتجاجية بمديرية بني سعد بالمحويت تندد بجرائم العدوان
إختتام حملة النظافة العامة بمدينة ذمار وتكريم العمال المشاركين فيها
الأحزاب المناهضة للعدوان تجدد إدانتها لجرائم العدوان على اليمن
اختتام دورة تدريبية للعاملين بحملة التحصين ضد شلل الاطفال بالمحويت
إختتام دورة في مجال المشاركة المجتمعية بمديرية بني مطر
مناقشة خطة مؤسسة الطرق والجسور بعمران
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
[21/أكتوبر/2017]
ثمان غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
شهيد وجريح في ثلاث غارات لطيران العدوان بحجة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد طفلين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بتعز
[20/أكتوبر/2017]
ارتفاع حصيلة شهداء جريمة العدوان في غمر بصعدة إلى ستة
[20/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by