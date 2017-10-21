محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأحزاب المناهضة للعدوان تجدد إدانتها لجرائم العدوان على اليمن صنعاء - سبأ:

جددت الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان إدانتها للمجزرة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق أسرة كاملة بمنطقة الغور بمديرية غمر بصعدة، راح ضحيتها سبعة شهداء وأربعة جرحى معظمهم نساء وأطفال.



وأكدت هيئة تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجرائم المتلاحقة التي يرتكبها نظام العدو السعودي ومن خلفه العدو الأمريكي والإسرائيلي تمثل وصمة عار في جبين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية جمعا.



وأشار البيان إلى أن العدوان السعودي الأمريكي قد إستمرأ التواطؤ الدولي وأمعن في إراقة الدم اليمني غير آبها بإدراجه في قوائم سوداء لقتله أطفال اليمن، راكنا إلى منظومة دولية متواطئة تبيع وتشتري ببراميل النفط وصفقات الأسلحة دماء اليمنيين الأبرياء.



وقال " إن قدرنا كشعب يمني مستضعف ومعتدى عليه هو الإستمرار في الدفاع عن أنفسنا ووجودنا وكرامتنا وعزتنا وعروبتنا وهو طريق لا رجعة فيه ولا خيارات أخرى غيره وكلما تمادى العدو في بشاعة ووحشية إجرامه فإن أبناء الشعب اليمني جنود لرفد جبهات العزة والكرامة حتى يتحقق النصر المبين ".

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ