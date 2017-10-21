محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريبية للعاملين بحملة التحصين ضد شلل الاطفال بالمحويت المحويت - سبأ:

اختتمت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية للعاملين الصحيين المكلفين بتنفيذ الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي والأمراض المزمنة.



وهدفت الدورة في يومين تدريب 1077 عاملة وعامل صحي ثابت ومتنقل حول مهام تنفيذ هذه الحملة والتي تستهدف تحصين أكثر من 138 الف و753 طفل وطفلة مادون الخمس سنوات من العمر وإعطاء فيتامين أ بالإضافة الى الفرز التغذوي ومسح الامراض المزمنة.



وفي الختام أشار مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور امين محمد حبيش إلى أنه تم إطلاع المشاركين على موجهات ودليل الحملة وكيفية تنفيذ مهام المسح التغذوي و حصر مرضى الأمراض المزمنة .

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ