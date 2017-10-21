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إختتام دورة في مجال المشاركة المجتمعية بمديرية بني مطر
[21/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 اختتمت بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بتدريب مسئولي السلطة المحلية والتنفيذية في مجال المشاركة المجتمعية نظمها برنامج التمكين بالصندوق الاجتماعي للتنمية .

هدفت الدورة تدريب 38 مشاركا من أعضاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في مجال التخطيط للمشاريع المجتمعية القائمة على أولويات المجتمعات المحلية وتحفيز المبادرات الذاتية المجتمعية وإعداد التقارير التنموية والتخطيط للمشاريع المجتمعية.

وفي الإختتام أشاد مدير عام المديرية عبداللطيف اللمذي بجهود الصندوق الإجتماعي والقائمين على البرنامج التنموي .. مبينا أن هذه الدورات تسهم في تعزيز قدرات أعضاء السلطة المحلية وخلق الانسجام بينهم وبين المجتمعات في تعزيز الأعمال التنموية والخدمية مستقبلا.

فيما أشار ضابط برنامج التمكين محمد الحرازي إلى حرص الصندوق على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية والتنفيذية بما يسهم في إيجاد تنمية مجتمعية متوازنة .

ونوه بأهمية برنامج التمكين في تشجيع المبادرات الذاتية بالإضافة إلى تشكيل أطر مجتمعية من شأنها الإسهام في إدارة شؤون المجتمعات وتطوير قدراتها وخاصة ما يتعلق بإستغلال الموارد المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحسين الفرص الإقتصادية.

سبأ
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