محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة خطة مؤسسة الطرق والجسور بعمران عمران - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، خطة المؤسسة العامة للطرق والجسور في تنفيذ المشاريع المتعثرة والجديدة بالمحافظة للعام الجاري.



وفي الإجتماع الذي حضره مدير عام صندوق النظافة والتحسين سلطان القراحي .. استعرض مدير مؤسسة الطرق المهندس نبيل السعدي تقرير عن خطة المؤسسة لإستئناف المشاريع المتعثرة والجديدة للعام الجاري والمقرر البدء في تنفيذها الأسابيع القادمة.



وأشار إلى أنه سيتم بدء رصف الشوارع الداخلية لمدينة عمران وصيانة عدد من الطرق الرئيسية بمركز المحافظة .. مستعرضا المواصفات وجداول الكميات وسير أعمال التنفيذ وأهم المشاريع التي ستنفذها المؤسسة في صيانة وتحسين الطرقات.



وأكد المحافظ أهمية تشكيل فريق فني لإعداد الدراسات لمشاريع الطرق ومتابعة سير تنفيذها .. مشددا على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المشاريع المتعثرة .

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ