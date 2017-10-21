محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يلتقي ممثلة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع ممثلة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية بالمحافظة سوزانا بور جيس خطة عمل المنظمة للفترة القادمة بالمحافظة والإجراءات المتخذة لافتتاح قسم الطوارئ الذي ستعمل به المنظمة بمستشفى ناصر العام بإب.



وأستعرض اللقاء بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي و مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الملك الصنعاني ومدير مستشفى ناصر العام الدكتور رضوان المتوكل الأعمال والمهام المزمع تنفيذها في إطار جهود المنظمة الإنساني بالمستشفى وكذا الاجراءات الكفيلة بتوسيع أنشطتها.



وأقر اللقاء الاعمال التي ستنفذها المنظمة في إطار تأهيل قسم الطوارئ بمستشفى ناصر العام والمزمع بدء العمل به لاستقبال الحالات بداية العام القادم 2018م



وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المنظمة والسلطة المحلية ومكتب الصحة لتنفيذ مشاريع المنظمة بالشكل المطلوب منها.



وحث أطباء بلا حدود السويسرية على توسيع أنشطتها الطبية والعلاجية لتشمل الطوارئ والأقسام الأخرى بالمستشفى بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن..مؤكدا استعداد قيادة المحافظة ومكتب الصحة للتعاون مع المنظمة من أجل تعزيز دورها وتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات التي تعمل بها.



حضر اللقاء رئيس نقابة الاطباء بالمحافظة الدكتور عبد الغني غابشة ومدير عام مديرية المشنة علي البعداني وعدد من المعنيين بالمحافظة ومكتب الصحة.

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ