اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق خط شحن بحري مباشر بين روسيا وسورية الشهر المقبل دمشق – سبأ :

أعلن اتحاد المصدرين في سورية اليوم السبت عن إنطلاق خط شحن بحري مباشر بين روسيا وسورية الشهر المقبل بمعدل أربع رحلات شهرياً بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن عضو اتحاد المصدرين في سورية اياد محمد اليوم خلال اجتماع مصدري القطاع الزراعي مع شركة (سي أم أي جي أس أم) الروسية للنقل البحري أن اللقاء تم خلاله مناقشة توقيت الشحن البحري نحو روسيا والأسعار المقترحة وسبل التغلب على الصعوبات التي قد تعترض سير عميلة الشحن.



واوضح ان الخط الجديد سيشجع المصدرين على إبرام وتوقيع عقود جديدة مع السوق الروسية، وخاصة في مجال التسويق الزراعي لأنه سيحل مشكلة الوقت لأنه سيكون مباشراً ويسهل وصول البضائع المصدرة بشكل سليم، إذ أن مدة الشحن الطويلة كانت تعرض المنتجات الزراعية للتلف.



ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية وروسيا العام الماضي نحو 200 مليون دولار منها 11 مليون دولار صادرات سورية إلى روسيا.

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ