عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمات حقوقية تشجب اختيار منظمة الصحة موجابي سفيرا للنوايا الحسنة جنيف -سبأ :

شجبت منظمات حقوقية، اليوم اختيار منظمة الصحة العالمية لرئيس زيمبابوي روبرت موجابي سفيرا للنوايا الحسنة.



وقال نائب مدير عام البرامج في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إيان ليفين ”بالنظر إلى سجل موجابي المروع فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن وصفه بسفير للنوايا الحسنة أمر يسبب حرجا لمنظمة الصحة العالمية وللدكتور تيدروس“.

من جانبه أصدر المدير التنفيذي لمنظمة (يو.إن ووتش)، هيليل نوير، وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة أداء الأمم المتحدة ومقرها جنيف، بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة ينتقد اختيار منظمة الصحة العالمية لموجابي.



وقال نوير “حكومة روبرت موجابي تعاملت بوحشية مع نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وقمعت معارضين مطالبين بالديمقراطية وحولت سلة غذاء أفريقيا، ونظامها الصحي، إلى حالة ميئوس منها..مشيرا إلى أن موجابي نفسه سافر إلى سنغافورة للعلاج ثلاث مرات هذا العام مفضلا ذلك على العلاج في وطنه.



وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعلن الأربعاء اختيار موجابي (93 عاما) سفيرا للنوايا الحسنة وذلك خلال اجتماع عالي المستوى للأمراض غير المعدية في أوروجواي انعقد يوم الأربعاء وحضره موجابي.

ويتهم الغرب موجابي بتدمير اقتصاد زيمبابوي وبانتهاك حقوق الإنسان خلال قيادته البلاد على مدى 37 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء.



يذكران تيدروس كان وزيرا للصحة وللخارجية في إثيوبيا وانتخب في مايو الماضي كأول مدير عام أفريقي لمنظمة الصحة العالمية.

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ