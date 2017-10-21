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اجتماع بذمار يناقش أسباب تعثر مشاريع المياه بالمحافظة
[21/أكتوبر/2017]
ذمار - سبأ:
 ناقش اجتماع بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بذمار برئاسة المحافظ حمود محمد عباد اليوم اسباب تعثر عدد من المشاريع الحيوية واهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة وسبل معالجتها .

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ،تقرير المدير الفني في المؤسسة سليم العمري حول سير العمل ونشاط المؤسسة خلال المرحلة الراهنة وابرز الصعوبات التي تواجه المؤسسة وخاصة الجوانب الفنية.

وفي الاجتماع أكد محافظ ذمار ضرورة التنسيق المشترك بين مؤسسة المياه وصندوق النظافة والتحسين فيما يتعلق بمشاكل شبكة المجاري والصرف الصحي لتسهيل العمل ومعالجة أي إشكاليات.. وحث على تضافر الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بكل تداعياتها السلبية والتي اثرت على جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء .

ووجه المحافظ عباد المؤسسة بإعداد الية مزمنة بالحلول الطارئة لمعالجة كافة الاشكالات التي تعاني منها المؤسسة بما يكفل استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

من جانبه استعرض مدير مؤسسة المياه طه الهندي اهم المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها لتغطية احتياجات سكان مناطق اطراف مدينة ذمار من المياه خلال المرحلة القادمة.. موضحا ان المؤسسة تسعد لتنفيذ مشروع تركيب منظومة ضخ للمياه بالطاقة الشمسية للمنطقة الشمالية الغربية لمدينة ذمار بقدرة 45 كيلو وات بكلفة تقديرية 56 الف 750 دولار بتمويل من منظمة الطفولة العالمية اليونسيف.

فيما أشار مدير عام المشاريع في المؤسسة المهندس محمد الحبسي الى ان مؤسسة المياه بصدد تنفيذ مشروع تركيب شبكة مياه لمنطقة هران العليا شمال مدينة ذمار والذي تنفذه شركة فتشة بتكلفة اجمالية تقدر 212 الف و900 دولار.. لافتا الى ان المشروع يتضمن تركيب شبكة مياه رئيسية وخطوط فرعية للمياه تتراوح مابين هنشين الى ستة هنش بطول اجمالي يزيد عن 16 ألف متر ، وسيستفيد منه اكثر من 12 الف نسمة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمحافظة صادق المصري ومدير صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان ونائب مدير صندوق النظافة ماجد التينة ونائب مدير عام مكتب المالية مدير الوحدة الحسابية محمد الحوشبي وعدد من مدراء الادارات في المؤسسة .

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