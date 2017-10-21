وزير الصحة يطلع على الخدمات الصحية في عدد من المستشفيات الخاصة صنعاء - سبأ:

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ اليوم على الخدمات الصحية التي تقدمها عدد من المستشفيات الخاصة للمرضى وخاصة جرحى العدوان .



واستمع الوزير بن حفيظ خلال زيارته لمستشفى آزال بأمانة العاصمة وتفقده أقسامه والمختبرات والطوارئ من القائمين على المستشفى إلى إيضاح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى والصعوبات التي تواجه العمل وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .



وأكد وزير الصحة أهمية دور القطاع الصحي الخاص في دعم القطاع العام لتخفيف آلام المرضى وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار.



وعقد وزير الصحة بمستشفى آزال اجتماعا ضم إتحاد ومدراء المستشفيات الخاصة، كرس لمناقشة الوضع الصحي والتحديات التي تواجهه جراء العدوان والحصار وما خلفه من آثار ساهمت في إنعدام وشحة في الأدوية والمحاليل الطبية.



واستعرض اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس الطبي الأعلى الدكتور فضل حراب، الصعوبات التي تواجه المستشفيات الخاصة وكوادرها بهدف تعطيل القطاع الصحي عن تقديم خدماته وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار .



وثمن وزير الصحة العامة جهود وإسهامات المستشفيات الخاصة في إحتواء الكوارث والطوارئ والأحداث الناتجة عن العدوان وتقديمهم خدمات الإسعاف واستقبال حالات الإصابات وكذا مساهمتها في معالجة جرحى العدوان والنازحين.



وأشار إلى أن هناك إشكاليات تواجه المستشفيات الخاصة ينبغي حلها عبر المجلس الطبي الأعلى .. وقال " لا يحق لأي جهة أخرى التدخل في عمل المستشفيات إلا بالتنسيق مع المجلس الطبي الأعلى" .



وأشار الوزير بن حفيظ إلى أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والاتحاد في تقديم خدمات أفضل للمرضى ومراعاة ظروف المواطنين جراء العدوان والحصار.



إلى ذلك اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ على سير العمل بمستشفى العلوم والتكنولوجيا.



وطاف الوزير بمختلق مراكز وأقسام المستشفى والعناية المركزة والمختبرات والصيدلية الرئيسية والأشعة والباطنية والعمليات والمخ والأعصاب، مستمعا من مدير المستشفى فهمي الحكيمي إلى شرح عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى خاصة ما يتعلق بالعمليات الكبرى، ودوره في استقبال المصابين وجرحى العدوان والنازحين .



وأكد وزير الصحة خلال لقاءه قيادة المستشفى استعداد الوزارة لتسهيل الصعوبات التي تواجه عمل المستشفى لتقديم خدمات أفضل للمرضى وجرحى العدوان .. مشيدا بما لمسه من تطور بمستشفى العلوم والتكنولوجيا وإدخاله للأجهزة الحديثة وخاصة ما يتعلق بالعمليات الكبرى التي تفي بالغرض والحد من السفر للعلاج في الخارج .



حضر الإجتماع أمين عام المجلس الطبي الأعلى الدكتور فضل حراب ومدير الجودة بالمستشفى الدكتور عبدالقوي المحمدي والمدير الطبي الدكتور مختار الشرجبي ومدير التسويق محمد الظاهري

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ