عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة القاهرة – سبأ :

أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها لان مسلحين أطلقوا النار على القوات التي تضم أفراداً من الجيش والشرطة أثناء مداهمة مخبأهم بالقرب من الواحات البحرية إلى الجنوب الغربي من العاصمة القاهرة.



واضاف البيان إن "معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض العناصر التي وصفتها بالإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها".



وأضاف البيان "أنه حال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران".



وأوضح بيان الداخلية المصرية بأن القتلى 35 مجنداً و18 ضابطاً بينهم 10 ضباط من العمليات الخاصة و7 ضباط من الأمن الوطني وضابط من المباحث.



واشارت الداخلية الى ان عمليات المداهمات والتمشيط للمناطق الصحراوية تتواصل بالقرب من مسرح الهجوم بالتعاون بين قوات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي وقوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة في العملية .

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ