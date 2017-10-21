ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:59:24م
الرئيس الصماد يزور الرئيس الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام للإطمئنان على صحته
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح، للإطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية التي أجراها.
مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها زادت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
آخر الأخبار:
إختتام دورة في مجال المشاركة المجتمعية بمديرية بني مطر
مناقشة خطة مؤسسة الطرق والجسور بعمران
محافظ إب يلتقي ممثلة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية
إنطلاق خط شحن بحري مباشر بين روسيا وسورية الشهر المقبل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة
[21/أكتوبر/2017]
القاهرة – سبأ :
 أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها لان مسلحين أطلقوا النار على القوات التي تضم أفراداً من الجيش والشرطة أثناء مداهمة مخبأهم بالقرب من الواحات البحرية إلى الجنوب الغربي من العاصمة القاهرة.

واضاف البيان إن "معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض العناصر التي وصفتها بالإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها".

وأضاف البيان "أنه حال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران".

وأوضح بيان الداخلية المصرية بأن القتلى 35 مجنداً و18 ضابطاً بينهم 10 ضباط من العمليات الخاصة و7 ضباط من الأمن الوطني وضابط من المباحث.

واشارت الداخلية الى ان عمليات المداهمات والتمشيط للمناطق الصحراوية تتواصل بالقرب من مسرح الهجوم بالتعاون بين قوات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي وقوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة في العملية .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
منظمات حقوقية تشجب اختيار منظمة الصحة موجابي سفيرا للنوايا الحسنة
سورية تبدي إستغرابها لموقف مجلس الأمن إزاء الاعتداءات الاسرائيلية على اراضيها
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة في حمص من داعش
اسبانيا تقرر تقرر تقييد الحكم الذاتي في كتالونيا
مقتل 15 شخصا في هجوم استهدف أكاديمية عسكرية غرب كابل
الإعصار "لان" يقترب من اليابان
عدد لاجئي الروهينجا في بنجلاديش يقترب 590 ألفًا
رئيسة وزراء نيوزيلندا المنتخبة تؤكد التزامها بسياسة الهجرة
التلوث "له صلة بوفاة 9 ملايين" حول العالم
حريق بسفينة نفط قبالة تكساس ومقتل شخص وفقدان اخر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
[21/أكتوبر/2017]
ثمان غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
شهيد وجريح في ثلاث غارات لطيران العدوان بحجة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد طفلين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بتعز
[20/أكتوبر/2017]
ارتفاع حصيلة شهداء جريمة العدوان في غمر بصعدة إلى ستة
[20/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by