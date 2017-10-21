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آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:59:24م
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  عربي ودولي
سورية تبدي إستغرابها لموقف مجلس الأمن إزاء الاعتداءات الاسرائيلية على اراضيها
[21/أكتوبر/2017]
دمشق – سبأ :
 أعربت سورية عن استغرابها لوقوف مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن وقف الاعتداءات الاسرائيلية على اراضيها وإدانتها .. مؤكدة ان الاعتداء الاخير على ريف القنيطرة هدفه دعم المجموعات الارهابية.

وقالت وزارة الخارجية السورية اليوم السبت في رسالتين بعث بهما الى أمين عام الامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "إن الاعتداء الاسرائيلي الجديد في ريف القنيطرة حلقة جديدة من حلقات التواطؤ بين الاحتلال الاسرائيلي والمجموعات الارهابية المسلحة ومحاولة يائسة لدعم هذه المجموعات".

وأضافت الخارجية السورية وفقاً لوكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "إن سورية تجدد تحذيرها من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية المتكررة التي لا يمكن تفسيرها إلا أنها دعم للارهاب وتنظيماته المجرمة وتحد لقرارات مجلس الأمن من قبل (إسرائيل) ومن يدعمها".

وأشارت الرسالتين إلى "ان سورية تستغرب أشد الاستغراب وقوف مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن وقف هذه الاعتداءات الاسرائيلية وإدانتها لأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي وكل القرارات ذات الصلة الصادرة عنه".

سبأ
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