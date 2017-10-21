ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:59:24م
الرئيس الصماد يزور الرئيس الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام للإطمئنان على صحته
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح، للإطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية التي أجراها.
مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها زادت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
آخر الأخبار:
إختتام دورة في مجال المشاركة المجتمعية بمديرية بني مطر
مناقشة خطة مؤسسة الطرق والجسور بعمران
محافظ إب يلتقي ممثلة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية
إنطلاق خط شحن بحري مباشر بين روسيا وسورية الشهر المقبل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس الصماد يزور الرئيس الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام للإطمئنان على صحته
[21/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح، للإطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية التي أجراها.

وعبر الرئيس الصماد عن الشكر لله تعالى على نجاح العملية وما أنعم به من صحة على الرئيس الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وأعرب عن الشكر للقيادة الروسية التي أرسلت فريقا طبيا خاصا لإجراء العملية والفحوصات الطبية اللازمة وللأمم المتحدة التي سهلت وصول الفريق الطبي .. متمنيا للزعيم علي عبد الله صالح دوام الصحة وموفور العافية.

رافقه خلال الزيارة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله أبو حورية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إختتام دورة في مجال المشاركة المجتمعية بمديرية بني مطر
مناقشة خطة مؤسسة الطرق والجسور بعمران
محافظ إب يلتقي ممثلة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية
وقفة بمدرسة النصر ببيت بوس تندد بإستمرار العدوان
اجتماع بذمار يناقش أسباب تعثر مشاريع المياه بالمحافظة
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان بمديرية المتون بالجوف
وزير الصحة يطلع على الخدمات الصحية في عدد من المستشفيات الخاصة
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس لنظيره الأردني بشأن مقتل المواطن مؤيد عثمان
ندوة حول أثار العدوان والحصار على الأوضاع الإقتصادية والصحية والتعليمية والزراعية بجامعة صنعاء
اجتماع لهيئة المساحة الجيولوجية ونقابة منتجي الملح
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
[21/أكتوبر/2017]
ثمان غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
شهيد وجريح في ثلاث غارات لطيران العدوان بحجة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد طفلين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بتعز
[20/أكتوبر/2017]
ارتفاع حصيلة شهداء جريمة العدوان في غمر بصعدة إلى ستة
[20/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by