محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان تنظمان فعالية بالذكرى السنوية الأولى للشهيد نمران ومرافقيه صنعاء - سبأ:

نظمت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم بصنعاء فعالية في الذكرى السنوية الأولى للشهيد اللواء الركن منصور مجاهد نمران قائد محور الحديدة ومرافقيه الأربعة الذين استهدفهم طيران العدوان السعودي وهم يؤدون واجبهم الوطني في قيادة محور الحديدة.



وفي الحفل الذي حضره عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الله احمد مجيديع وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية والاجتماعية وزملاء وأقارب ورفاق درب الشهيد ..أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب إلى أهمية إقامة هذه الفعالية لإحياء ذكرى قائد عسكري قدم روحه من أجل الوطن.



وأكد ضرورة تعزيز الصمود والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان والتصدي للأصوات النشاز التي تحاول شق الصف الوطني.



وقال " مهما دمر العدوان وأرتكب من مجازر وعاث في الأرض فسادا فشعبنا لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلم".



وأضاف " ها هو نجل الشهيد منصور نمران يقود المعارك وهاهم أقارب الشهيد وأبناء مأرب موجودين وجاهزين للدفاع عن الوطن وسيادته ضد العدوان الهمجي".



وأكد الوزير حازب اهتمام القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بأسر الشهداء.



فيما تطرقت كلمة قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العام التي ألقاها العميد عبد الواحد القيفي إلى مأثر الشهيد اللواء الركن منصور نمران وسماته كقائد عسكري نموذج في حسن قيادته وتعامله مع مرؤوسيه وما كان يتحلى به من صفات.



وأكدت الكلمة أن القوات المسلحة خسرت باستشهاد اللواء منصور نمران قائدا عسكريا وطنيا غيورا .. مشيرة إلى أن الشهيد ترك بصمات واضحة في التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن.



بدوره القى رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة العميد محمد الحوري كلمة باسم قائد المنطقة أكد فيها السير على درب الشهداء واستلهام مأثر الشهيد نمران في مواجهة العدوان.



ونوه العميد الحوري إلى أن الشهيد منصور نمران كان شخصية قيادية عسكرية فذة جسد شرف انتمائه لوطنه وللقسم العسكري وقدم روحه الطاهرة فداء للوطن ودفاعا عن سيادته وذودا عن كرامه شعبه.



كما ألقيت كلمتان عن أسرة الشهداء عبرتا عن الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم في الإعداد والتنظيم لهذه الفعالية.



وأشارت الكلمتان إلى أن الوطن خسر باستشهاد اللواء منصور نمران قائدا محنكا جاد بحياته في سبيل الدفاع عن اليمن.



وأكدت السير على نهج الشهادة الذي خطه الشهيد منصور نمران ورفاقه، وأن التضحيات التي تقدم يوما بعد يوم لن تزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على المضي قدما في مواجهة المعتدين حتى تحقيق النصر.



وفي ختام الفعالية تم تكريم أسر الشهيد اللواء الركن منصور نمران ومرافقيه.

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ