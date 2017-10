Fondation de Wahj Al-Hayat distribue 300 sacs d'école [21/أكتوبر/2017]







SANA'A, 21 Oct. (SABA)-La Fondation de Wahj Al-Hayat pour le développement social et les droits a distribué 300 cartables aux fils de travailleurs de l'usine de textile de Sana'a.







Au cours de la distribution le Président de la Fondation, Ali Aldowh a expliqué que le projet de sac vient dans le cadre de programmes de la Fondation pour soutenir le processus éducatif dans toutes les circonstances dans le pays, soulignant que la Fondation a mise en œuvre le projet de sac d'école pour la deuxième année consécutive.







Pendant la distribution, un certain nombre de spécialistes ont fourni un soutien psychologique aux étudiants et aux étudiants pour surmonter les pressions et les effets négatifs résultant des événements actuels.







