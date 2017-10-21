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آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:54:28م
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دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته
[21/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية , وعمليات عسكرية نوعية للجيش و اللجان تسفر عن مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت عددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في معسكر غرب بوابة الموسم بجيزان ،واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في القنبور والرمضة والطوال وموقع الخشل .

وفي نجران قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة , غرب موقعي المخروق والغراميل , وتدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة في موقع الغراميل الأبيض , وتم قنص أثنين من المرتزقة في موقع الطلعة .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال محاولة تسلل لهم على موقع الشبكة بنجران , في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر الحداد ومنفذ علب وقلل الشيباني بعسير,وتم قنص جندي سعودي في مدينة الربوعة وقنص أخر في مجازه .

في محافظة تعز استهدف قصف مدفعي تحصينات وخيام مرتزقة العدوان السعودي شرق جبل نابضة في الهاملي بمديرية موزع ، ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأطيب آخرون وتدمير مدرعتين وآلية لهم في قصف مدفعي غرب جبل نابضة بالمديرية .

كما قصفت المدفعية تجمعات و تحصينات المرتزقة في جبل الهان بمنطقة الضباب ، واستهدفت تجمعات آخرى في موقع الشبكة بالصيرتين بمديرية الصلو .

وتم قنص خمسة مرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة ، فيما استهدف قصف مدفعي لمرتزقة العدوان منازل المواطنين شرق المخا ما أدى إلى استشهاد طفلين وجرح والدتهم .

وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي , وفجرت وحدة الهندسة آلية تابعة للعدوان بالمنطقة نفسها , كما تم استهداف تجمعات المرتزقة في منطقة المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب .

كما تم قنص ثلاثة من المرتزقة في تبة النجد بمديرية صرواح بمأرب , و لقي ستة من المرتزقة مصرعهم برصاص الجيش واللجان في مناطق متفرقة بالمديرية ,

في حين لقيعدد من المرتزقة مصرعهم في حريب نهم ، ونفذ الجيش و اللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة أسفرت عن مصرع عدد منهم وتدمير معدات نقل تابعة لهم، فيما تم قنص مرتزق بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء .

وحسب المصدر قتل و أصيب عدد من المرتزقة في عملية عسكرية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف , وتم قنص أربعة مرتزقة في مديريتي خب والشعف والغيل .

وفي جبهة نهم نفذ الجيش واللجان عملية عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة في وادي ملح في نهم أدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتم استهداف تجمع آخر في تبة العياني بصاروخ موجه, ,وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية .

وذكر المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وإعطاب معدات تابعة لهم في هجومين منفصلين للجيش واللجان على مواقعهم في قاع الحيافي مريس بمديرية قعطبة وموقع القهر بمنطقة مريس في محافظة الضالع ، فيما قتل المرتزق ابراهيم المنصوب بنيران الجيش واللجان في جبهة مريس .

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان نفذوا هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في القحيح بمديرية عسيلان في محافظة شبوة ما أدى الى مصرع وإصابة عدد منهم، وإعطاب آلية لهم , فيما قتل القيادي المرتزق سالم عبدالله ذيبان، أحد أبرز القيادات الميدانية في صفوف مرتزقة ابناء الجنوب بنيران الجيش واللجان في جبهة عسيلان

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