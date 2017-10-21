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آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:55:40ص
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 34 غارة، ،فيما تعرضت مناطق متفرقة بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وجرح 11 آخرين بينهم ستة أطفال .
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طيران العدوان يشن غارتين على كرش بلحج
[21/أكتوبر/2017]
لحج - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على محافظة لحج.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة كرش.
سبأ
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