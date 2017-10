Mort de 17 mercenaires aux fronts de Marib, d'Al-Jawf et de Taiz [21/أكتوبر/2017]

MARIB, 21 Oct. (SABA)-Les unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces populaires a réussi à Tuer 17 mercenaires aux fronts de Marib, d'Al-Jawf, de Nihm et de Taiz.



La source a ajoutée qu'on a tuee quatre mercenaires de l'agression aux districts d'Al-Ghail et de Khab Al-Sha'af et cinq d'autres aux diverses zones du gouvernorat de Taiz.



