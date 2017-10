SANA'A: oranisation d'un carnaval dans le parc d'Al-Sabeen [21/أكتوبر/2017]



SANA'A, 21 Oct. (SABA) - Sous les auspices de la direction du Secrétariat de la capitale et en conjonction avec les célébrations de l'unité bénie et le jour de la paix mondiale, sous le slogan" Notre paix est la vraie occasion de joie, plusieurs organisations de la société civile ont organisé jeudi un festival de carnaval dans le Parc d'Al-Sabeen à Sana'a.







Le but du festival était de sentir la responsabilité nationale et le devoir national, car les fêtes formaient une station historique dans la lutte du peuple yéménite contre l'esclavage et la colonisation.







