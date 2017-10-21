رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شالكه يصعد للمركز الرابع في الدوري الالماني بالفوز على ماينتس برلين – سبأ:



صعد شالكه الى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اثر فوزه على ماينتس 2-صفر ليحقق الانتصار الثاني على التوالي.



وضع الدولي الألماني ليون جورتسكا شالكه في المقدمة بعد 13 دقيقة وهز جيدو بورجشتلر الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدقيقة 74 ليضمن الثلاث نقاط لفريقه.



وسيطر شالكه، الذي عانى من بداية صعبة للموسم تحت قيادة المدرب دومينيكو تيديسكو، على معظم فترات المباراة ولم يسمح لماينتس سوى بالتسديد مرة واحدة على المرمى طيلة الشوط الأول.



ويحل بروسيا دورتموند المتصدر برصيد 19 نقطة ضيفا على اينتراخت فرانكفورت يوم السبت ويأمل في تعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام رازن بال شبورت لايبزيج وكذلك تعادله المفاجئ منتصف الأسبوع مع أبويل نيقوسيا في دوري الابطال.



وسيسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري تحت قيادة المدرب يوب هينكس عندما يلاقي هامبورج.





سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ