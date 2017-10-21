محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 34 غارة، ،فيما تعرضت مناطق متفرقة بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وجرح 11 آخرين بينهم خمسة أطفال .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) استشهاد ستة مواطنين وإصابة خمسة آخرين أثر ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلين في منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية بمحافظة صعدة ،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي المنطقة نفسها .



وأصيب خمسة أطفال في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة قحزة ،و استهدف الطيران شبكة الاتصالات بمديرية شدا الحدودية بخمس غارات ، وشن أربع غارات على مناطق متفرقة بالمديرية .



في مديرية كتاف شن الطيران غارتين على منطقة الفرع ووادي جبارة ، وخمس غارات على منطقة العطفين، ‏وغارتين على منطقة الحريرة بالمديرية ،كما استهدف بغارة منزل مواطن بمديرية باقم .



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على مدارس العمري بمديرية ذباب في محافظة تعز ، وثلاث غارات على احد المزارع في مديرية عبس بحجة خلفت شهيدا وجريح .



وذكر المصدر أن الطيران السعودي شن أربع غارات على الشرفة والشبكة والسديس في نجران ، وعاود استهداف الربوعة في عسير بغارتين .

سبأ [21/أكتوبر/2017]سبأ