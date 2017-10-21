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آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:55:40ص
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عدد لاجئي الروهينجا في بنجلاديش يقترب 590 ألفًا
[21/أكتوبر/2017]
الأمم المتحدة – سبأ :

كشفت منظمة الأمم المتحدة عن أن قرابة 590 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا تم إيواؤهم في مخيمات في بنجلاديش محذرة من أن 320 ألف طفل هم من ضمن هؤلاء اللاجئين وهم مهددون بالأمراض.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 589 ألفًا من الأقلية المسلمة هربوا من ولاية " راخين " الواقعة شمال ميانمار على خلفية أعمال العنف التي تشهدها منذ 25 أغسطس الماضي .

وأشارت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الى أن حوالي 7 آلاف من اللاجئين دخلوا إلى بنجلاديش بعد أن أمضوا أربعة أيام بالقرب من الحدود.

من جانبها حذرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن الظروف المعيشية المتدهورة والأمراض المنقولة عن طريق المياه تهدد أكثر من 320 ألف طفل لاجئ من الروهينجا

سبأ
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