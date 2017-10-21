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برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
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  رياضة
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
[21/أكتوبر/2017]
لندن - سبأ :

سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.

وسجل المهاجم جلين موراي ثنائية وهز خوسيه اسكيردو الشباك بتسديدة من خارج المنطقة ليصعد برايتون الوافد الجديد إلى المركز العاشر في الترتيب ويترك وست هام في المركز 17.

كما كان هذا أول انتصار في دوري الأضواء في أربع سنوات للمدرب كريس هوتون الذي حقق اخر انتصار له خارج الارض في الدوري الممتاز مع نوريتش سيتي.

وبدأ برايتون المباراة جيدا وتقدم بعد عشر دقائق بعدما سجل موراي بالرأس في شباك الحارس جو هارت مستفيدا من ركلة حرة من باسكال جروس.

وضاعف اسكيردو الغلة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول بتسديدة من خارج المنطقة خدعت هارت.

وحسم موراي الانتصار الكبير من ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد تعرضه لعرقلة في المنطقة من بابلو زاباليتا.

سبأ
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