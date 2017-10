Trois raids contre Hajjah [21/أكتوبر/2017]

HAJJAH, 21 Oct. (SABA)-Un citoyen a été tué et d'autre blessé dans trois raids lance par l'aviation de l'agression saoudienne contre les fermes d'Al-Jar au district d'Abs.



Une source de sécurité au district a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé trois raids contre l'un de fermes de citoyens au district d'Abs, ce qui a conduit au martyr d'un citoyen et la blessure d'un autre.



AM



SABA