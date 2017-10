Martyre de deux enfants par des obus de l'ennemi [21/أكتوبر/2017]

TAIZ, 21 Oct. (SABA)-Deux enfants ont été tués et une femme a été blessée par les obus de l'ennemi, qui ont ciblé leur maison au district de Moka.



Une source locale a indiqué à SABA, que les mercenaires de l'agression ont ciblé utilisant de l'artillerie des maisons à l'Est de Moka, causant la mort de deux enfants et la blessure de leur mère.



