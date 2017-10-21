افغانستان: سقوط صاروخين بالحي الدبلوماسي وسط كابل

كابول – سبأ :



سقط صاروخان، صباح اليوم السبت، قرب مقر عسكري لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يقع في الحي الدبلوماسي وسط العاصمة الأفغانية كابل.

وسمعت أصوات الإنذار في مقر بعثة عسكرية يقودها حلف شمال الأطلسي، فضلا عن عدد من السفارات في المنطقة.







وذكرت قناة " تولو نيوز"، أن الانفجار وقع في المنطقة، التي توجد بها مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.





وقال مسؤولون أمنيون أفغان إن ما لا يقل عن صاروخين سقطا قرب مقر عسكري دولي في وسط العاصمة الأفغانية كابل صباح السبت.





ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

[21/أكتوبر/2017]سبأ