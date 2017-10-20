مصدر أمني: تم إلقاء القبض على مطلوب أمني ومعه رئيس فرع المؤتمر بهمدان ونجله [20/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية القت القبض على مطلوب في شارع صخر بأمانة العاصمة ومعه أثنين أخرين.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية وبعد عملية رصد ومتابعة تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب الأمني بعد قيامه بالاعتداء على قسم شرطة ومواطنين وإقلاق للأمن.



وأكد المصدر أنه بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات عبر مركز الشكاوي بقيام المدعو (م .س) بالاعتداء على مواطنين وإقلاق السكينة العامة قامت بعملية متابعة رصد.



ولفت المصدر أنه تم إلقاء القبض عليه بشارع صخر ومعه شخصين هما رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بهمدان ونجله، تم التحفظ عليهما دون أن تعرف الأجهزة الأمنية أنه رئيس المؤتمر بهمدان.



وأشار المصدر إلى أنه خلال التحقيقات اعترف رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمديرية همدان أنهم كانوا يريدون مقابلة شخصية قيادية لكي تزود المطلوب بالسلاح لزعزعة الأمن والاستقرار.



واستغرب المصدر مما أثير في عدد من المواقع من تسييس للموضوع .. مؤكدا أن الموضوع مرتبط بملاحقة مطلوب أمني تم إلقاء القبض عليه وكان برفقته رئيس فرع المؤتمر بهمدان ونجله.



كما أكد المصدر بان الاعترافات موثقة بالفيديو وستنشرها الأجهزة الأمنية اذا اقتضت الحاجة لذلك.

سبأ