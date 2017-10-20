إستهداف تجمعات وتحصينات لمرتزقة العدوان بتعز [20/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:

إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مساء اليوم تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان في جبل هان بمنطقة الضباب.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في موقع الشبكة بالصيرتين بمديرية الصلو.



وذكر المصدر أنه تم قنص خمسة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمحافظة تعز.

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