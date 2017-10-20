ارتفاع حصيلة شهداء جريمة العدوان في غمر بصعدة إلى ستة [20/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:

ارتفعت حصيلة جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم في مديرية غمر بمحافظة صعدة إلى ستة شهداء بينهم أطفال ونساء.



وأوضح مصدر أمني بمديرية غمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أحد الجرحى الذين أصيبوا جراء غارات العدوان التي استهدفت منزل المواطن جابر حيدر في منطقة الغور استشهد متأثراً بجراحه ليرتفع حصيلة الشهداء إلى ستة.



أسماء الشهداء:



- جابر حيدر



- ياسر سليمان



- مريم يحيى محمد



- سبول جابر حيدر



- حسين يحي الرازحي



-رميضة جابر حيدر



أسماء الجرحى :



- حامد جابر حيدر



- حميد جابر حيدر



- جواهر جابر حيدر



- محمد جابر حيدر

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