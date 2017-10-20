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ضبط معمل لتصنيع الخمور بمديرية القناوص بالحديدة
[20/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية القناوص بمحافظة الحديدة اليوم معملا لتصنيع الخمر بأحد المنازل.

وأوضح مدير أمن المديرية المقدم عادل الشريف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط معمل لتصنيع الخمر وكمية من الخمور المجهزة للبيع إضافة إلى صاحب المنزل.

وأكد أن عملية الضبط تأتي في إطار خطة أمن المحافظة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من انتشارها.. مبينا أنه تم إحالة صاحب المعمل مع المضبوطات للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية.
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