الصحة تستنكر إستمرار تحالف العدوان في إستهداف الأطفال والنساء [20/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

استنكرت وزارة الصحة العامة والسكان إستمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية في إستهداف المدنيين بالغارات والقنابل العنقودية.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " في إستهتار جديد بالأمم المتحدة وبالقائمة السوداء إستهدفت السعودية بطائراتها ستة مدنيين وخمسة جرحى بينهم أطفال ونساء بمديرية غمر بصعدة، كما أن قنابلها العنقودية التي خلفتها غاراتها السابقة بمنطقة قحزة تسببت في إستشهاد أطفال ".



وأضاف" من قتل مباشر للأطفال إلى قتل بمخلفات قنابلها العنقودية التي تشمل خطرا دائما على الأطفال، ولم تكن لتجرؤ السعودية قاتلة الأطفال على الإستمرار في جرائمها إلا بسبب الصمت الأممي عليها ".



وطالب الدكتور الكحلاني المنظمات الحقوقية ومنظمات الطفولة بإدانة هذه الجرائم .. مؤكدا ضرورة أن تكون هنالك عقوبات وإجراءات ضد من يتم إدراجه في القائمة السوداء وليس مجرد التشهير بإعتباره لن ينصف الأطفال ولن يعيد أرواحهم إلى أجسادهم.

سبأ