أكثر من 741 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء في الربع الثالث 2017م [20/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

بلغت الإيرادات الجمركية لترسيم المركبات والآليات وفوارق البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى بجمرك رقابة محافظة صنعاء خلال الربع الثالث يوليو - سبتمبر من العام الجاري 741 مليون و340 ألف ريال.



وأوضح مدير عام جمارك محافظة صنعاء علي حميد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبالغ الموردة من ترسيم ألف و518 سيارة وآلية خلال يوليو - سبتمبر الماضي 643 مليون و564 ألف ريال، فيما بلغت عائدات ترسيم فوارق البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الفترة ذاتها 97 مليون و776 ألف ريال.



وأشاد حميد بتعاون قيادتي المحافظة والمصلحة في تسهيل مهام العمل .. مشيدا بجهود بكوادر الجمرك التي أسهمت في تحقيق الإيرادات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .

سبأ