إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية [20/أكتوبر/2017] القدس المحتلة – سبأ :

اصيب فتى فلسطيني اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الفتى عدي ابراهيم ابو عيشة (15 عاماً) اصيب بعيار حي خلال اعتداءات قوات الاحتلال في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.



واوضحت نقلاً عن مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على مجموعة من الفلسطينيين ما ادى الى اصابة الفتى ابو عيشة بالرصاص الحي في قدمه.

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