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آخر تحديث: الجمعة، 20 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:50:38م
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مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بمحاولة تقدم في نجران
[20/أكتوبر/2017] نجران - سبأ:
لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرين في محاولة تقدم لهم على موقع الشبكة بنجران.

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولة تقدم لمرتزقة الجيش السعودي على موقع الشبكة وقتل وجرح العديد منهم.

ولفت المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت طقم عسكري محمل بمرتزقة الجيش السعودي في موقع الغراميل الأبيض، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ
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