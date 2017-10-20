إصابة سبعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة غرب العاصمة اليابانية طوكيو [20/أكتوبر/2017] طوكيو – سبأ:

اصيب سبعة اشخاص اليوم الجمعة في حادث اصطدام سيارة بمارة امام احد المتاجر غرب العاصمة اليابانية طوكيو .



وقالت الشرطة اليابانية وفقاً لوكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان الحادث وقع امام احد المتاجر القريبة من محطة كيشيجوجو غرب طوكيو نحو الساعة 2 بعد الظهر تقريباً بالتوقيت المحلى (05:00 بتوقيت جرينيتش) .



واوضحت ان السيارة والتي كان يقودها رجل في الثمانينيات من عمره توقفت فجأة عند اصطدامه باحد حوائط مبنى قريب من المتجر فى مدينة موساشينو .



واضافت الشرطة ان المصابين الذين صدمتهم السيارة كانوا سبعة ولا يوجد ما يهدد حياتهم .



واشارت الشرطة اليابانية الى انها تجري حالياً تحقيقات لمعرفة سبب الحادث .

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