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آخر تحديث: الجمعة، 20 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:50:38م
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تفقد سير العمل بمشروع طريق المقياظة في الأشمور بعمران
[20/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:
ينفذ حاليا بمنطقة الأشمور محافظة عمران العمل بمشروع طريق المقياظة منطقة الأشمور الذي يربط 15 قرية بالخط الرئيسي لعاصمة المحافظة بطول سبعة كيلو و 700 متر بتكلفة 200 ألف دولار بتمويل الصندوق الإجتماعي للتنمية.

وبالمناسبة تفقد مدير عام مديرية عمران العقيد مطهر الدرة ومعه عدد من مشائخ ووجهاء المنطقة اليوم سير أعمال الشق والردم بمشروع طريق المقياظة ونسبة الإنجاز .. مشيدا بتعاون المواطنين في أعمال الشق والرصف والردم للطريق بما يصب في مصلحة الجميع.

واستمع الدرة من العاملين بالمشروع إلى إيضاح حول الإحتياجات والصعوبات التي تواجه إستكمال تنفيذ المشروع وخاصة ما يتعلق بشق الطرق التي تحتاج لإزالة بعض التباب وكذا الصخور الجبلية الشاهقة في ظل الإمكانيات المحدودة.

وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على تلبية إحتياجات المواطنين بتلك المناطق في الجوانب الخدمية ومشاريع البنية التحتية بما في ذلك مشاريع الطرق ..لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمشروع.
سبأ
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