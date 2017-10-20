تأهل الروسية داريا كاساتكينا إلى نهائي كأس الكرملين للتنس لفردي السيدات [20/أكتوبر/2017] موسكو – سبأ:

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا اليوم الجمعة إلى الدور النهائي من منافسات فردي السيدات في كأس الكرملين للتنس.



وفازت كاساتكينا (20 عاماً) في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في العاصمة الروسية على منافستها الرومانية ايرينا بيجو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و6-3 لتضمن المنافسة على اللقب.



وكانت اللاعبة الروسية الواعدة قد تأهلت امس الخميس الى الدور قبل النهائي للبطولة والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 855 ألف دولار.



وجاء تأهل كاساتكينا على حساب البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، إثر تغلبها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-3)، في المباراة التي جمعتهما في موسكو، واستغرقت ساعة واحدة و23 دقيقة.

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