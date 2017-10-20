مجلس الأمن يناقش إنشاء وتمويل قوة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا [20/أكتوبر/2017] نواكشوط – سبأ:

أجرى مندوبو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اليوم مباحثات في العاصمة الموريتانية نواكشوط مع مسؤولين موريتانيين حول سبل إنشاء وتمويل قوة مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي.



والتقي المندوبون خلال الزيارة مع وزير الدفاع الموريتاني ووزير الخارجية كما سيلتقون بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمناقشة العراقيل التي تقف في وجه تمويل وانشاء قوة افريقية من خمس دول أفريقية للتصدي للإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.



وتضم القوة 5000 عسكري من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد التي تواجه مشاكل تمويل حيث لم تحصل الا على 55 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي بينما تتحفظ بريطانيا والولايات المتحدة على المساهمة في تمويلها.



يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أوصى في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، بزيادة الدعم الدولي للقوة المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الأفريقي.

سبأ