ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 20 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:49:49م
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعمليتين عسكريتين غرب مأرب
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليتين عسكريتين على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بحريب نهم ووادي ملح غرب مأرب.
تواصل اعمال القمة الأوروبية لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد
تواصلت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة أعمال القمة الأوروبية والمخصصة لمناقشة الموقف الأوروبي من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب للانخفاض يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، ليتجه المعدن صوب تكبد خسائر اسبوعية.
الفيفا يعلن عن مراجعة لوائح مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة رغبته في مراجعة اللوائح الخاصة بمشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن 11 غارة على مديريتي شدا وكتاف بصعدة
تأهل الروسية داريا كاساتكينا إلى نهائي كأس الكرملين للتنس لفردي السيدات
إصابة خمسة أطفال بإنفجار قنبلة من مخلفات العدوان بصعدة
مجلس الأمن يناقش إنشاء وتمويل قوة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الجيش العراقي يستعيد بلدة التون كوبري من القوات الكردية في محافظة كركوك
[20/أكتوبر/2017] كركوك – سبأ:
إستعادت القوات العراقية اليوم الجمعة السيطرة على بلدة التون كوبري آخر البلدات التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية في محافظة كركوك الواقعة على بعد 50 كيلومتراً عن مدينة أربيل كبرى مدن إقليم كردستان.

وقالت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي في بيان لها إن "قطع جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تعيد انتشارها وتفرض الامن والنظام في ناحية التون كبري التابعة لمحافظة كركوك، والمدينة تحت سيطرة قواتنا الاتحادية".

من جهته، قال حيدر حمادة مدير المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي "على بركة الله بدأت عملية فرض الامن واعادة انتشار قواتنا البطلة في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك" .. مضيفاً "مستمرون باعادة الانتشار وفرض السلطة الاتحادية".

وذكرت التقارير ان القوات العراقية اقتحمت الناحية من محورين وبُثت صور للقوات العراقية المشتركة وهي تجوب شوارع البلدة الواقعة شمال مدينة كركوك وعلى الطريق الرئيسية باتجاه أربيل.

وكانت القوات الكردية قد انسحبت باتجاه مدينة اربيل، لكنها فجرت بشكل جزئي الجسر الرئيسي الذي يربط مدينة أربيل بمحافظة كركوك لإعاقة تقدم القوات العراقية.

ويهدف تفجير الجسر إلى وقف تقدم القوات ومنعها من الوصول الى حاجز التفتيش الرئيسي الذي اقامته سلطات اربيل في يونيو 2014م داخل حدود مدينة كركوك الادارية.

وتتبع ناحية ألتون كوبري أو (بردى) بالكردية لقضاء الدبس في محافظة كركوك، ويسكنها نحو 56 ألف مواطن من مختلف القوميات، وتضم 36 قرية على مساحة 530 كيلومتر مربع.

وتحتضن البلدة التي تبعد 45 كيلومترا عن كركوك و50 كيلومترا عن أربيل، نهر الزاب الكبير، وتعتبر من ضمن المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي.

ويأتي هذا التقدم غداة ترحيب حكومة اقليم كردستان بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للحوار الثلاثاء بعد العملية العسكرية الواسعة للجيش العراقي واستعادته المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة كركوك التي كان يسيطر عليها الاكراد.

وفرضت السلطات الاتحادية هذا الاسبوع السيطرة على جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية منها، ما يقضي الى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال.

ويمثل تقدم القوات العراقية نقطة تحول في العملية التي بدأتها الحكومة المركزية وسجلت العديد من الانتصارات ذات الرمزية المهمة والكبيرة بعد مرور ثلاثة اسابيع على الاستفتاء الذي أجراه الاقليم على الاستقلال بمبادرة من مسعود بارزاني .
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مجلس الأمن يناقش إنشاء وتمويل قوة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا
مصرع 17 شخصا إثر غرق قارب بدولة جنوب السودان
الأمم المتحدة : 15 ألف طفل دون الخامسة يموتون يومياً في أنحاء العالم
روسيا تنفي الاتهامات الأمريكية بقصف مناطق سكنية في مدينة إدلب شمال سورية
تواصل اعمال القمة الأوروبية لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد
مصرع ثمانية اشخاص في انفجار مصنع للألعاب النارية في الهند
روسيا تدعو الى حل الازمة مع كوريا الشمالية بالحوار
باكستان تبدأ إقامة سياج على حدودها مع أفغانستان
رئيس وزراء ايطاليا السابق:اوربا ضحية لسياسة واشنطن
هزة أرضية متوسطة القوة تضرب مدينة ميسان جنوب العراق
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 11 غارة على مديريتي شدا وكتاف بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
إصابة خمسة أطفال بإنفجار قنبلة من مخلفات العدوان بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة 10 مواطنين بغارات لطيران العدوان على صعدة 
[20/أكتوبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق الشعب اليمني
[20/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على موزع بتعز
[19/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by