الجيش العراقي يستعيد بلدة التون كوبري من القوات الكردية في محافظة كركوك [20/أكتوبر/2017] كركوك – سبأ:

إستعادت القوات العراقية اليوم الجمعة السيطرة على بلدة التون كوبري آخر البلدات التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية في محافظة كركوك الواقعة على بعد 50 كيلومتراً عن مدينة أربيل كبرى مدن إقليم كردستان.



وقالت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي في بيان لها إن "قطع جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تعيد انتشارها وتفرض الامن والنظام في ناحية التون كبري التابعة لمحافظة كركوك، والمدينة تحت سيطرة قواتنا الاتحادية".



من جهته، قال حيدر حمادة مدير المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي "على بركة الله بدأت عملية فرض الامن واعادة انتشار قواتنا البطلة في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك" .. مضيفاً "مستمرون باعادة الانتشار وفرض السلطة الاتحادية".



وذكرت التقارير ان القوات العراقية اقتحمت الناحية من محورين وبُثت صور للقوات العراقية المشتركة وهي تجوب شوارع البلدة الواقعة شمال مدينة كركوك وعلى الطريق الرئيسية باتجاه أربيل.



وكانت القوات الكردية قد انسحبت باتجاه مدينة اربيل، لكنها فجرت بشكل جزئي الجسر الرئيسي الذي يربط مدينة أربيل بمحافظة كركوك لإعاقة تقدم القوات العراقية.



ويهدف تفجير الجسر إلى وقف تقدم القوات ومنعها من الوصول الى حاجز التفتيش الرئيسي الذي اقامته سلطات اربيل في يونيو 2014م داخل حدود مدينة كركوك الادارية.



وتتبع ناحية ألتون كوبري أو (بردى) بالكردية لقضاء الدبس في محافظة كركوك، ويسكنها نحو 56 ألف مواطن من مختلف القوميات، وتضم 36 قرية على مساحة 530 كيلومتر مربع.



وتحتضن البلدة التي تبعد 45 كيلومترا عن كركوك و50 كيلومترا عن أربيل، نهر الزاب الكبير، وتعتبر من ضمن المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي.



ويأتي هذا التقدم غداة ترحيب حكومة اقليم كردستان بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للحوار الثلاثاء بعد العملية العسكرية الواسعة للجيش العراقي واستعادته المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة كركوك التي كان يسيطر عليها الاكراد.



وفرضت السلطات الاتحادية هذا الاسبوع السيطرة على جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية منها، ما يقضي الى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال.



ويمثل تقدم القوات العراقية نقطة تحول في العملية التي بدأتها الحكومة المركزية وسجلت العديد من الانتصارات ذات الرمزية المهمة والكبيرة بعد مرور ثلاثة اسابيع على الاستفتاء الذي أجراه الاقليم على الاستقلال بمبادرة من مسعود بارزاني .

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