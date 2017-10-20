وقفة لتربويي ملحان بالمحويت تندد بصمت الأمم المتحدة إزاء جرائم العدوان [20/أكتوبر/2017] المحويت - سبأ:

نظم مكتب التربية بمديرية ملحان محافظة المحويت وقفة إحتجاجية للتنديد بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.



وفي الوقفة ألقيت عدد من الكلمات من وكيل المحافظة العزي الشجاف ونائبي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة شرف عبد الرحمن ومحمد إبراهيم عباس ومدير إدارة التربية بالمديرية عادل الناشري .. أكدت أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية .



وأشاروا إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب اليمني بصورة عامة والمعلمين والتربويين بوجه خاص جراء العدوان والحصار الذي تسبب في إنقطاع المرتبات .. مؤكدين ضرورة إستمرار الصمود في مواجهة العدوان والتغلب على التحديات التي فرضها.



وطالب بيان صادر عن الوقفة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الإضطلاع بالمسؤولية في إيقاف العدوان ورفع الحصار.

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