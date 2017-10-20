مناقشة إمكانية إستثمار المواقع السياحية في إب [20/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء بصنعاء ضم محافظ إب عبد الواحد صلاح والمدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي عبدالرحمن النعمي، إمكانية إستثمار عدد من المواقع السياحية وتفعيل دور المجلس في الإستثمار السياحي بالمحافظة.



واستعرض اللقاء الذي حضره نائب المدير التنفيذي أحمد البيل جوانب الإستثمار السياحي في المحافظة والتخطيط لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية وتحديد عدد من المواقع السياحية والاستثمارية في محافظة إب عاصمة السياحية اليمنية.



وفي اللقاء أبدى محافظ إب الإستعداد للتعاون وتذليل الصعاب في تحقيق هذه المشاريع التي ستسهم في تطوير البنية التحتية السياحية للمحافظة وخلق عدد من فرص العمل لأبنائها .



فيما أشار المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي إلى المشاريع الإستثمارية التي تم بحث سبل تمويلها من خلال المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة وكذا المعنية بحماية المواقع التاريخية و التراثية.



وأوضح أن هذه المشاريع تتمثل في إنشاء مشاريع سياحية ومتنفسات ومنتزهات وحدائق سياحية وخدمات الزائرين بالإضافة إلى المساهمة في استغلال المساحات الخضراء وتنميتها وتحقيق التنمية السياحية بالمحافظة بما يعود نفعها لرفد الاقتصاد الوطني.

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