مشروع التغذية المدرسية يبدأ توزيع المساعدات الغذائية بالأمانة و11 محافظة [20/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت الفرق الميدانية التابعة لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بوزارة التربية والتعليم توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمتضررة في أمانة العاصمة و11 محافظة.



وأوضح مدير مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية حمود الأخرم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية التوزيع التي تأتي ضمن خطة شهر أكتوبر الجاري تستهدف 401 ألف و 913 أسرة نازحة ومتضررة.



وبين أن المشروع يستهدف 24 ألف572 أسرة بعمران وتسعة آلاف و312 أسرة بصنعاء و27 ألف و160 أسرة بالبيضاء و28 ألف و750 أسرة بالمحويت و27 ألف و 245 أسرة بحجة و63 ألف و678 أسرة بأمانة العاصمة.



وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضا 61 الف و930 أسرة بتعز و47 ألف و575 أسرة في إب و22 ألف و388 أسرة بالحديدة وأربعة آلاف و791 بالجوف وثلاثة آلاف و192 أسرة بمأرب و81 ألف و320 أسرة بصعدة.



وأكد الأخرم أن عملية التوزيع تتم يدا بيد من خلال ألف و598 مركز صرف متواجدة بمدارس العزل والمديريات المستهدفة وتشرف عليها لجان الصرف الميدانية "مركزية، محلية ".



وأشاد بإسهامات برنامج الأغذية العالمي في تخفيف أعباء الأسر المتضررة في ظل الظروف الإستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد .



يذكر أن مشروع التغذية المدرسية عقد ورشة تدريبية للجان توزيع المساعدات الغذائية لـ 626 متدربا ومتدربة حول آليات الصرف والعمل.

سبأ